الإصابة تبعد بنزيمة عن أول مواجهة بعد فوزه بالكرة الذهبية

2022/10/22 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيغيب أفضل لاعب في العالم الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة فريقه ريال مدريد مع إشبيلية، السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، لإصابة بفخذه بحسب ما ذكر ناديه السبت.

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