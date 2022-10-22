2022/10/22 | 14:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة النقل والاتصالات البرلمان العراقي، يوم السبت، عزمها لإلغاء ضريبة بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال في الموازنة الاتحادية للعام 2023.

وقالت رئيسة اللجنة، النائبة زهرة البجاري، إن “في الموازنات السابقة كانت هناك فقرة لتعظيم موارد الدولة، باستقطاع مبلغ إضافي من شركات بطاقات التعبئة، لكن اللجنة المالية والحكومة التنفيذية لم تلاحظا في حينها أن هذه القيمة أُضيفت على قيمة الكارت نفسه، وبالتالي المواطن يدفع تلك القيمة وليس الشركة”.

وعن هذه الضريبة، أوضحت البجاري، أن “لجنة الاتصالات تعمل على رفع فقرة الإضافة هذه في موازنة 2023، ليرجع سعر الكارت بسعر فئة التعبئة، دون المبلغ الإضافي الحالي”.

كما أشارت إلى “وجود توجه آخر لإنشاء شركة وطنية داعمة للمواطن تعمل مع شركات الهاتف النقال”، مؤكدة أن “هذا المشروع تم رفعه إلى الحكومة الحالية لكنها أجلته”.

وفي ما يخص الهواتف الأرضية، نوهت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية، إلى أن “مشروع FTTH الذي تعمل عليه وزارة الاتصالات بدأ يكتمل في بعض المناطق، ونأمل أن يشمل كل المدن ويكون بأسعار رمزية للمواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يتحرك لإلغاء ضريبة “كارت شحن الموبايل” في موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يتحرك لإلغاء ضريبة “كارت شحن الموبايل” في موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).