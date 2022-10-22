2022/10/22 | 15:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال آلاف النازحين العراقيين يعيشون وسط ظروف مأساوية في مخيمات متهالكة، واضطر الكثير منهم للانتقال لمواقع عشوائية غير مرخصة بعد إغلاق مخيماتهم الأصلية، حيث يعاني أكثر من 70 ألف شخص من شظف الحياة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (400 عشاوئية في البلاد.. كيف يعيش النازحون العراقيون؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (400 عشاوئية في البلاد.. كيف يعيش النازحون العراقيون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).