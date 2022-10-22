رئيس الجمهورية: يجب بذل الجهود لتعزيز أسس الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون

2022/10/22 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت ضرورة تطوير الأداء الأمني والاستخباري لمواجهة أي محاولات بائسة لتهديد السلم والأمن المجتمعيين.

وذكر مكتبه الاعلامي أن “رئيس الجمهورية استقبل في السليمانية، المدراء العامين وعدداً من كبار ضباط وزارة الداخلية في إقليم كردستان”.

وأضاف أن ” الوفد قدّم لعبد اللطيف التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله خدمة لأبناء شعبنا وبما يحقق تطلعاتهم في الحياة الحرة الكريمة”.

وأكّد رئيس الجمهورية “أهمية بذل الجهود لتعزيز أسس الأمن والاستقرار، وبما يرسخ سيادة القانون وتطبيق العدالة لتحقيق المساواة بين الجميع”، مشيراً إلى ضرورة تطوير الأداء الأمني والاستخباري لمواجهة أي محاولات بائسة لتهديد السلم والأمن المجتمعيين من خلال رصد بؤر الجريمة والإرهاب”.

وثمن رئيس الجمهورية، “الجهود المباركة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في الإقليم والعراق بصورة عامة لحفظ الاستقرار وحماية المواطنين وحقوقهم وأملاكهم العامة”.

بدورهم، استعرض أعضاء الوفد “الخطط المستقبلية والبرامج المعدة لعمل وزارة الداخلية في إقليم كردستان، مؤكدين استعدادهم الدائم لحفظ الأمن والسلام، معبرين عن شكرهم واعتزازهم بالتوجيهات القيمة للسيد رئيس الجمهورية واهتمامه ورعايته لعمل الأجهزة الأمنية”.

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