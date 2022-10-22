إجراءات لتقليص الضائعات وترشيد المياه في العراق

2022/10/22 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن إجراءاتها لتقليص الضائعات وترشيد المياه، فيما أشارت الى استخدامها تقنية حديثة جديدة.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب، ، إن “هناك إجراءات عديدة تقوم بها الوزارة لتقليص الضائعات وترشيد المياه، أهمها تبطين بعض الأنهر تحت الماء”.

وأوضح ذياب أن “بعض الأنهر لا يمكن قطع المياه فيها لأنها تستخدم على مدار الساعة، ولا توجد مساحات يمكن أن يتم تحويل المياه إليها وتجفيف النهر ثم تبطينه، لهذا السبب توجهت الوزارة إلى استخدام اللحاف الخرساني، وهي تقنية جديدة مستعملة في بعض الدول نسبياً”، لافتاً إلى أن “هذه التقنية كلفتها أعلى من التبطين العادي لكن نتائجها إيجابية على مدى السنين”.

وأضاف أن “اللحاف الخرساني من الناحية العملية لا يحتاج إلى صيانة كبيرة بالنسبة لباقي القنوات، وهذه لها قيمة إيجابية، خاصة وأن العمل حالياً في صدر نهر الدرارة في الديوانية”.

وأشار إلى أن “هيئة صيانة مشاريع الري استخدمت تقنية اللحاف الخرساني، وهي عبارة عن لحاف مطاطي يفرش في قعر النهر وعلى طول مقطع النهر من الجانبين، ثم يضخ بالكونكريت بمضخات خاصة كبيرة، ويتابع من قبل غواصين، لكي يأخذ الشكل النهائي للحاف، وبالتالي يتكون غطاءً كونكريتياً كاملاً محمياً بهذه الأقمشة البلاستيكية التي يكون عمرها طويلاً جداً”.

وأكد أن “التقنيات الحديثة نفذت من قبل كوادر عراقية خالصة، وليست بواسطة شركات اجنبية”.

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