الخزانة الامريكية تعلن العراق من اكبر الدول لحيازة السندات

2022/10/22 | 15:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، السبت، 22 تشرين الاول، 2022، أن العراق...

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