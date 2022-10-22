2022/10/22 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن “تصريحات الأمريكيين تتناقض مع سلوكهم”، موضحا أن “طهران تلقت رسالة من واشنطن قبل 3 أيام”، بخصوص المفاوضات النووية.وفي رده على سؤال حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية: تلقينا رسالة من واشنطن بخصوص المفاوضات النووية المركز الخبري الوطني.

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