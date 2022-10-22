2022/10/22 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ثمن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اثناء استقباله المدراء العامين وعدداً من كبار ضباط وزارة الداخلية في إقليم كردستان ، اليوم السبت،الجهود المباركة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في الإقليم والعراق بصورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يثمن جهود الأجهزة الأمنية في الإقليم والعراق لحفظ الاستقرار وحماية المواطنين المركز الخبري الوطني.

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