تشافي: رونالدو ساهم في دفع ميسي للقمة والتواصل الإجتماعي تسخر من رأيه

2022/10/22 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

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قال الإسباني تشافي مدرب برشلونة حالياً ونجمه سابقاً في حوار ببرنامج وثائقي عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على هامش المونديال إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نحو القمة بسبب المنافسة وأضاف: ربما لن يعترف كريستيانو وميسي بهذه الحقيقة، لكن كريستيانو دفع ميسي ليكون لاعباً أفضل.



أنا واثق بأن كل واحد منهما كان عينه على ما يفعله الآخر، هذه طبيعة البشر إن كنت تنافس لتكون الأفضل.لكن كلامي تشافي أًصبح مضحكاً ورفع نسبة السرخيه عليه من بعد هذا التصريح الجدلي الغريب .لان رونالدو لا يمكن تجاهله هكذا فهو محطم الارقام القياسيه في كرة القدم على حد قول الجماهير المدريديه والساخرون من تغريدة تشافي ، يذكر ان رونالدو باخر تصريحاته حول تشافي سأل ما رأيك في تشافي ف ـ أجاب لا اعلم اين هو الان ، لكن على ما يبدو انه سيذهب لقطر للعمل هناك بإشارة سخرية من الدون البرتغاليه.

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