عبور أكثر من 150 ألف شاحنة ترانزيت من منفذ حدودي ايراني للعراق

2022/10/22 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال فريبرز كرمي المدير العام للطرق والنقل البري بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران)، يوم السبت، إن أكثر من 156 ألف شاحنة ترانزيت عبرت من المنافذ الحدودية للمحافظة المجاورة للحدود العراقية في غضون ستة أشهر.

وقال كرمي في تصريح نقلتها وكالة “فارس” شبه الرسمية الإيرانية، إنه: خلال الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس 2022)، عبرت 156 ألفا و 281 مركبة ثقيلة من 5 منافذ حدودية بمحافظة كرمانشاه، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

واضاف ان منفذ برويزخان الحدودي هو أكبر طريق اقتصادي سريع من إيران إلى العراق، ويتم تصدير أكبر حجم لصادرات البضائع الايرانية غير النفطية من هذا المنفذ الحدودي الدولي ، وأكبر حركة مرور لأسطول نقل البضائع بواسطة 50 ألفا و 387 شاحنة تتم عبر هذا المنفذ الحدودي.

كما اشار مدير عام الطرق والنقل البري بمحافظة كرمانشاه، الى ان 42 ألفاً و 416 مركبة ثقيلة عبرت من منفذ خسروي الحدودي ، بزيادة قدرها 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعبرت 27740 مركبة من منفذ سومار الحدودي، بزيادة 5.5 اضعاف مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع بالقول: عبرت 22 ألفا و 100 مركبة من منفذ شيخ صله الحدودي، و13 ألفا و 738 مركبة من منفذ شوشمي الحدودي.

ونوه إلى أن إجمالي عبور الشاحنات من المنافذ الحدودية بمحافظة كرمانشاه بلغ أكثر من 156 ألف مركبة ثقيلة، وبلغت حمولتها 3 ملايين و 82 ألف طن في النصف الاول من العام الجاري بزيادة 2٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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