بين باولو كويلو ومحمد شياع السوداني

2022/10/22 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفلم:محمد توفيق علاوي

باولو كويلو الكاتب البرازيلي المشهور

كتب قصة قصيرة ذات معنى عميق وهي:

«كان الأب يحاول أن يقرأ الجريدة، ولكن

ابنه الصغير لم يكف عن مضايقته وحين تعب

الأب من ابنه قام بقطع ورقة ف

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