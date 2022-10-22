اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 5 كغم من الكريستال في محافظة عراقية حدودية مع ايران

2022/10/22 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم

السبت، بإلقاء القبض على تاجري مخدرات

أجنبيين بحوزتهما نحو 5 كغم من المخدرات

وذلك في محافظة واسط المحاذية لإيران.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه

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