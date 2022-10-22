أردوغان يهاتف الرئيس العراقي

2022/10/22 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع

نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد،

وفقا لما أعلنته رئاسة جمهورية

العراقية اليوم السبت.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه خلال الاتصال، قدم الر

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