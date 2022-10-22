هل تعلم لِمَ دخلت هذه المدينة الأوروبية في العتمة الشاملة؟

2022/10/22 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد مدينة ليدن الهولندية تحاول الدخول في العتمة الشاملة بغية تأمين رؤية أفضل للسماء، وذلك من خلال جهد منسّق وهائل بين المسؤولين المحليين، والشركات، والمقيمين فيها.وقام آلاف الأشخاص بإطفاء الأنوار المنزلية غير الضرورية، واللوحات الإعلانية، والإنارة في الشوارع، بغية الاستمتاع بمنظر نادر لليل متلألئ بالنجومـ لا يعكر صفاؤه شيء.

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