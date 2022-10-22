2022/10/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميساناعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، الإطاحة بإثنين من تجار المخدرات في قلعة صالح.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "باشراف قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين بالاشتراك مع مكتب اجرام ميسان وبكمين محكم من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة الكرستال في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. كمين محكم يطيح بإثنين من تجار المخدرات في قلعة صالح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. كمين محكم يطيح بإثنين من تجار المخدرات في قلعة صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).