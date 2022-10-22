مشاهد مؤلمة لحادث سير ’دامٍ’ في ديالى (فيديو)

2022/10/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، السبت، وقوع حادث سير مروع على طريق شهربان في محافظة ديالى.

وأفاد مراسلنا، أن الحادث اسفر عن مصرع شخص واصابة 6 اشخاص بينهم حالات حرجة.

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