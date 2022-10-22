إيضاح مفصّل بشروط الوزراء الذين يقدمهم رئيس الحكومة المكلف ومدة الـ30 يوماً

2022/10/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادفصّل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، شروط الوزراء الذين يقدمهم رئيس مجلس الوزراء المكلف وعددهم ومدة الثلاثين يوماً.وقال التميمي في إيضاح قانوني تابعته (بغداد اليوم) انه "فيما يخص شروط الوزراء الذين يقدمهم رئيس مجلس الوزراء المكلف وعددهم ومدة الثلاثين يوماً، فأن المادة 77 من الدستور قالت ان ما يشترط في الوزير هو ما يشترط في النائب بأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية وان لا يقل عمره عن 28 سنة وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف"، مردفا: "كما تحدث قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 في المادة 8 منه، ولم يحدد الدستور عدد الوزارات".واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كل كابينته الوزارية انما يمكن أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة الـ 30 يوما ويمكن ان يكون قسما منهم أصالة والاخر وكالة، كما قال قرار المحكمة الاتحادية 93 لسنة 2010".

وتابع ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف يجب ان يقدم منهاجه الوزاري مكتوباً الى البرلمان للاطلاع عليه بفترة مقبولة ويمكن للبرلمان بموجب المادة 61 من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهاجه الوزاري حيث ان مسؤليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان".

وأكمل التميمي ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف يجب ان يلتزم بتقديم كابينته الوزارية اي اسماءهم سواء كانوا أصالة او وكالة مع سيرهم الذاتية للاطلاع عليها، لتقوم رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف بإرسال كتب الى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات"، لافتاً الى ان "هذا الأمر مهم حتى لا نكون أمام حالات خاطئة مستقبلاً".

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