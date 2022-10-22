أزمة السعودية والولايات المتحدة.. تركيا تدخل على الخط

2022/10/22 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الجمعة، إنه لم يكن من الصواب أن تضغط الولايات المتحدة على السعودية بعدما أعلن منتجو النفط في مجموعة أوبك بلاس خفض الإنتاج رغم الاعتراضات الأميركية.

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