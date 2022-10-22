يارالله يصادق على منح القِدم للضباط والموظفين ورتبة أعلى للمراتب

2022/10/22 | 16:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، اليوم السبت، على منح القدم للضباط والموظفين، ورتبة أعلى للمراتب.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واستناداً الى الصلاحيات المخولة لوزير الدفاع، صادق رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، على منح كافة الضباط من منتسبي وزارة الدفاع قدماً لمدة (٦) أشهر”.

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