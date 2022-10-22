تنفيذ مشروع الحديد والصلب بعمق صحراء النجف الأول من نوعه في البلاد

2022/10/22 | 16:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة استثمار النجف، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ مشروع الحديد والصلب الأول من نوعه في العراق.

وذكر مدير الهيئة، ضرغام كيكو، ان “شركة (بارلي كورن) للتجارة العامة العراقية المتخصصة ببناء هكذا معامل باشرت اليوم بعمق صحراء النجف في تنفيذ مصنع الحديد والصلب الأول من نوعه في البلاد”.

وبين ان “المصنع يقع في المنطقة المخصصة للصناعات الكبرى، ويبعد عن مركز مدينة النجف اكثر من 30 كيلومتراً”.

واوضح أن “كلفة المشروع بلغت 130 مليون دولار من أموال الشركة المستثمرة وليس من أموال الدولة”، مشيراً إلى أن “مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات وبمدة استثمارية تصل لـ41 عاما”.

واكد كيكو، ان “المشروع سيوفر اكثر من 500 فرصة عمل، كما سيسهم بسد حاجة السوق من المواد الاساسية التي يطلبها بشكل مستمر”.

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