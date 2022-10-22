كربلاء.. القبض على سبعة مطلوبين بتهم جنائية مختلفة

2022/10/22 | 16:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على 7 مطلوبين وفق تهم جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان، انه “ضمن جهود مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين وتنفيذ أوامر القبض تمكنت مراكز الشرطة التابعة لقسم شرطة البلدة من القبض على المتهمين السبعة خلال الساعات الماضية”، واضاف البيان “تمت احالة المطلوبين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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