رئيس الجمهورية يؤكد على توفير الخدمات لكل أبناء الشعب وضمان حقوقهم المشروعة

2022/10/22 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، اليوم السبت، يؤكد على توفير الخدمات لكل أبناء الشعب وضمان حقوقهم المشروعة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ان “رشيد، استقبل اليوم السبت، وفداً ضم وجهاء عشيرة الجاف في مدينة السليمانية”.

ووفقاً للبيان، “هنأ أعضاء الوفد الضيف الرئيس بمناسبة تسنّمه منصب رئيس الجمهورية، متمنين لفخامته التوفيق والنجاح في مهام عمله تحقيقاً لتطلعات أبناء الشعب في حياة حرة كريمة”.

كما قدم وفد عشيرة الجاف لرئيس الجمهورية “شرحاً مفصلاً عن أهم الاوضاع في مناطقهم على مختلف الصعد فضلاً عن العقبات التي تعرقل الإستقرارين الاقتصادي والخدمي”، مُعبرين عن “أملهم وإيمانهم بجهود فخامة رئيس الجمهورية الرامية لتذليل تلك العقبات وايجاد الحلول الناجعة بشأنها”.

بدوره أعرب رئيس الجمهورية عن “شكره وامتنانه للتهاني والمشاعر الطيبة التي أبداها أعضاء الوفد”، مثمناً “التاريخ النضالي لعشائر العراق والتضحيات التي قدمها أبناؤها على طريق تحرير العراق من الدكتاتورية فيما اثنى على مساهماتهم الحالية في دعم المسيرة الديمقراطية في إقليم كردستان والعراق ككل”.

وأكد رشيد على “ضرورة حشد جميع الطاقات والمشاركة الجادة والفاعلة في العمل الإيجابي الذي من شأنه تعزيز العمل الحكومي الهادف لتوفير الخدمات لكل أبناء الشعب وضمان حقوقهم المشروعة”.

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