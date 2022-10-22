ايران: تلقينا رسالة من أمريكا بخصوص المفاوضات النووية

2022/10/22 | 16:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت 10/22/2022، إن...

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