2022/10/22 | 16:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أجرى عدد من علماء الأنثروبولوجيا القديمة أول دراسة واسعة النطاق على...

ظهرت المقالة علماء يحاولون فك شفرة التجاويف قرب الدماغ أولاً على المسلة.

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