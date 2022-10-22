إخراج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو رغما عنه من القاعة خلال مؤتمر الحزب الشيوعي

2022/10/22 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين,-(أ ف ب) – في حادث غير مألوف في مؤتمر للحزب الشيوعي الصيني، اقتيد الرئيس الصيني السابق هو جينتاو إلى خارج القاعة رغما عنه.ولم توضح وسائل الإعلام الحكومية ما حدث في هذا المشهد الذي تابعه وصوره صحافيو وكالة فرانس برس.ويبدو أن أي إشارة في الفترة الأخيرة إلى اسم الرئيس السابق على الانترنت […]

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