أربيل.. القبض على شخص بتهمة سرقة الأغراض من داخل السيارات

2022/10/22 | 16:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم السبت، إلقاء القبض على شخص بتهمة سرقة الأغراض من داخل السيارات.

‏وقال المتحدث باسم الشرطة، الرائد هوكر عزيز، في بيان، إن “مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (م.



ن.



ح) بتهمة سرقة الأغراض من داخل السيارات، قرب محكمة أربيل ومنتزه سامي عبد الرحمن”.

‏وأضاف أن “المتهم وأثناء التحقيق معه اعترف بارتكابه العديد من عمليات السرقة من هذا النوع”، مؤكدا “تسليم المتهم إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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