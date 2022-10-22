(بالصور).. وصول الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لحضور قرعة خليجي ٢٥

2022/10/22 | 16:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ الأمينُ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم “جاسم الرميحي” والوفد المرافق له إلى مطارِ البصرة، اليوم السبت، لحضورِ وقائع قُرعة خليجي 25، التي تقام يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022 في فندق “جراند ميلينيوم” بالبصرة.

وكانَ في استقبالِ الوفد الخليجي الأمينُ العامّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم محمد فرحان ومستشار محافظ البصرة عقيل طالب.



واطلعَ الرميحي فور وصوله على التحضيراتِ المُتعلقة بإجراءِ القرعة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالَ جاسم الرميحي: إن التحضيراتَ والاستعدادات جاريةٌ على أكمل وجهٍ، وجميع الأمور اللوجستيّة تمّ تهيئتها، ومنها ما يتعلق بترتيباتِ القرعة والبطولة بشكلٍ عامٍ وترتيب الاجتماعات المتعلقة باللجانِ العاملة في البُطولة، فضلاً عن مواعيد وصولِ المدعوين لحُضورِ القرعة.

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