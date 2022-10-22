2022/10/22 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت الاستخبارات العسكرية ، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان صحفي “تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين وفق احكام المادة ( 4 ارهاب )في سيطرتي تازة والتون كوبري في كركوك و في منطقة القادسية الثانية في الرمادي ووثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة في قضاء الزبير ومنطقة الهارثة وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة”.

واضافت كما تم القبض على “ثلاثة متهمين اخرين بمواد قانونية مختلفة في سيطرة الشهيد اوس بالرمادي وقضاء الزبير فيما جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً”.

على صعيد متصل ” تمكنت مفارز عمليات بغداد من إلقاء القبض على (٢٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالتزوير ومنتحل صفة ضابط عسكري و(١١) متهماً بحيازة الأسلحة والاعتده غير المرخصة و(١٠) اخرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة الى مصادرة رمانة يدوية عدد (١) ، بندقية عدد(٣)، مسدس عدد (٢٨) مع اعتده مختلفة الانواع، وعدد من الاجهزة العسكرية، وضبط كمية من مادتي الكريستال والحبوب المخدرة واجهزة للتعاطي، وفي سياق متصل تمكنت قوة مشتركة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشر من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب اثناء محاولة دخوله العاصمة عبر سيطرة الشعب ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد”.

وتابعت “تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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