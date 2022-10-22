2022/10/22 | 16:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير قبيلة جميلة: رئيس مجلس النواب يحتكر السلطة في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GVq-J5VCSmM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير قبيلة جميلة: رئيس مجلس النواب يحتكر السلطة في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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