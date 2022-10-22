25 مليوناً.. منح سلفة خاصة لمقاتلي سرايا السلام (وثيقة)

2022/10/22 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وثيقة صادرة عن مصرف الرافدين، منحه سلفة خاصة مقدارها 25 مليوناً لمقاتلي سرايا السلام.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن المصرف بتأريخ 2022/8/7 والمعنونة الى مجلس النواب العراقي- مكتب النائب غسان السعيدي.تفاصيل الوثيقة في ادناه:

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