رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية.. عودة للمنصب بقرار قضائي لتلافي ’كوارث’ المكلف حديثا

2022/10/22 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية المقال، حسن نصيف مظلوم، الى منصبه رئيسا للاتحاد بعد استحصاله قرارا قضائيا ضد المكلف حديثا حيدر عبد الواحد عبد الحسين، بإدارة المنصب.

وبحسب وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، اشتكى حسن نصيف مظلوم امام رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية على رئيس الاتحاد المكلف نهائية شهر ايلول الماضي، ليحصل على قرار باعادته للمنصب، فيما وصفت هذه الخطوات بانها مهمة لتلافي خسائر كبيرة ستطال القطاع الزراعي بوجود المكلف حديثا حيدر عبد الواحد.

ويقول مختصون، إن عبد الواحد قام بتلاعب واضح بالسياقات القانونية للحصول على المنصب دون سلك الطرق القانونية لتقديم الخدمة للمزارعين عبر هذا المكان الذي يعتبر من اقرب المفاصل لشريحة المزارعين.

ووفقا لقرار المحكمة الذي جاء منصفا للرئيس العائد حسين مظلوم، فقد تم ايقاف العمل بمقررات محضر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والتعاونية المؤرخ في 13/12/2021 .

وقال مختصون في الشأن الزراعي، إن رئيس الاتحاد عبد الواحد، لم يقدم اي منجز للقطاع الزراعي، بل زاد من مشاكله كثيرا عبر محاباته الكبيرة التي يقوم بها للحكومة ووزارة الزراعة دون استحصال حقوق الفلاحين.

فيما طالبوا، بضرورة اعادة النظر بقرارات وخطوات عبد الواحد، التي ستكون لها تبعات سلبية على الزراعة في العراق وتفاقم مشاكلها اكثر مما هي عليه لكون المكلف حديثا يعد من الشخصيات البعيدة عن الكفاءة وغير مرحب بها في القطاع الزراعي وشريحة المزارعين.

وكان الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، قد اعلن بتاريخ 10 آب 2022، عن تعيين حيدر عبد الواحد العصاد، رئيساً له.وجاء في وثيقة صادرة عن الاتحاد وتلقتها (بغداد اليوم) انه "بناء على تواقيع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق على اصل كتاب محكمة بداءة الكرادة بالعدد 2878/ب/2022 في تاريخ الرابع من شهر اب لعام 2022 وبناء على مطالعة مدير مكتب التنظيم والتعاون (خضير شنشول طاهر) المؤرخة في تاريخ السابع من شهر اب للعام 2022 التي تتضمن مباشرة (حيدر عبد الواحد العصاد)مهام عمله كرئيساً للاتحاد العام".

اتهم فلاحو ديالى، في وقت سابق، اتحاد الجمعيات الفلاحية بالإخفاق في اطفاء القروض الزراعية، واصفين إياه بالـ "غائب عن المشهد برمته".

وقال منتظر احمد العبيدي (فلاح) لـ (بغداد اليوم)، ان "لا يوجد شي اسمه اتحاد الجمعيات الفلاحية على مستوى العراق والدليل تهميش ابسط حقوق فلاحي ديالى في اطفاء ديون القروض خاصة وان المحافظة مرت بظروف عصيبة جدا بسبب الارهاب والجفاف".

وأضاف ان "الفلاحين اضطروا الى مخاطبة نواب وجهات حكومية بعيدا عن اتحاد الجمعيات لأنه غائب عن المشهد برمته".

فيما اشار العبيدي الى انه "نخسر سنويا ملايين الدنانير بسبب الجفاف وارتفاع اسعار الوقود ولعنة التهريب ولم نسمع اي كلمة من اتحاد الجمعيات في بغداد او غيره"

بالمقابل، أكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، دعمه لقرار اعادة هيكلية الجمعيات الفلاحية في البلاد.

وقال المعموري لـ (بغداد اليوم)، إن "دور الجمعيات الفلاحية في البلاد ضعيف جداً ولم تقم بادوار ملحوظة في دعم القطاع الزراعي رغم الازمات المتعاقبة التي تضرب اهم قطاعات العراق".

وأضاف، أن "اعادة هيكلية الجمعيات الفلاحية قرار صائب سندعمه لان دورها ضعيف جداً ولم تقدم شيئا لشريحة كبيرة من الفلاحين على مستوى البلاد"، مؤكداً بأن "اعادة الهيكلة ضرورية من اجل اعادة الحيوية لجمعية تمثل كل فلاحي العراق".

وأشار الى أن "الحكومة المقبلة ستكون لديها رؤية شاملة حيال ملف الجمعيات والنقابات العاملة في قطاعات مختلفة ومنها الفلاحية واعادة الهيكيلة احدى السيناريوهات المطروحة".

وتتذرع الجمعيات الفلاحية بين فترة وأخرى من ارتفاع سعر صرف الدولار او قلة التخصيصات او عدم اهتمام الدولة بها، في حين ان هدف تأسيس أي مؤسسة داخل البلد هو لحل المشكلات ومساعدة المشمولين ضمن خدماتها او قوانينها وتنظيم عملهم وحياتهم، لا أن تشكو حال الزمان للشعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية.. عودة للمنصب بقرار قضائي لتلافي ’كوارث’ المكلف حديثا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية.. عودة للمنصب بقرار قضائي لتلافي ’كوارث’ المكلف حديثا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).