السيب يمنح سلطنة عمان أول لقب قاري

2022/10/22 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح نادي السيب سلطنة عمان أول لقب قاري في تاريخها، بتتويجه السبت بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اثر فوزه على مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي 3-صفر على استاد بوكيت جليل الوطني.

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