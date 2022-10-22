2022/10/22 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افتتح محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، مشروع بناء مدرسة ابتدائية في حي الامن الداخلي ضمن قضاء الحر.وذكر المكتب الاعلامي للخطابي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ كربلاء يفتتح عدداً من مشاريع بناء المدارس في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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