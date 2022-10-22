2022/10/22 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منفذ ميناء أم قصر الاوسط وبالتنسيق والتعاون مع مركز الكمرك تم ضبط حاويات عدد (2) تحتوي (الياف تبريد خاصه بحظائر تربية الدواجن) متجاوزه المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة .[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويات عدد (2) مخالفة للضوابط في منفذ ميناء أم قصر الاوسط المركز الخبري الوطني.

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