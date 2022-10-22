2022/10/22 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد قاس رُصد في أحد الشوارع بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا، يُظهر مقطع فيديو التقط بهاتف محمول ضابطي شرطة من مقاطعة لوس أنجلوس وهما يتعاملان مع شاب يدعى بليك أندرسون يبلغ من العمر 24 عامًا في محاولة منهما لاعتقاله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربوه بقوة وطرحوه أرضا.. شاهد كيف اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلًا في الشارع) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربوه بقوة وطرحوه أرضا.. شاهد كيف اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلًا في الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).