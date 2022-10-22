السوداني وشاسوار يناقشان التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة

2022/10/22 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

شاسوار:

يشرفني أن استقبل محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي المكلف لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية المقبلة ، وكذلك القضايا بين بغداد وأربيل.

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