الوفد الخليجي يكشف لـ(بغداد اليوم) أهم المؤاخذات في البصرة التي يجب حلها قبل البطولة

2022/10/22 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

كشف اعضاء الوفد الخليجي اليوم السبت، أهم المؤاخذات والملاحظات المسجلة خلال زيارتهم لمحافظة البصرة، والتي يجب حلها استعدادا لبطولة كأس الخليج المزمع انطلاقها بين (6-9) كانون الثاني المقبل.

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ جاسم سلطان الرميحي لـ(بغداد اليوم ) إن "هنالك نقوصات في ملعب الميناء وبعض الملاحظات من المهندسين، وعليه نأمل أن يكون الملعب جاهزا قبيل البطولة"، مستدركا: أن "ملعب جذع النخلة جاهز للاستضافة ولا غبار عليه".

وبين الرميحي أن "النقوصات موجودة ليس فقط بالبصرة وتنظيمها لبطولة الخليج وهذا الأمر نشاهده في اغلب الدول التي تستضيف البطولات، لكن مانأمله هو المضي بإنجاز الملاحظات المقدمة بغية الجاهزية الاكثر للبطولة التي تجمع دول التعاون الخليجي في أرضهم بالبصرة".

وعن موعد القرعة أوضح الرميحي أنها "ستجري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري اي يوم الثلاثاء المقبل"، مبينا ان "هذه الزيارة لن تكون الأخيرة فهناك زيارات أخرى سنجريها ولن تنتهي الا مع نهاية البطولة في البصرة".

من جانبه، طالب نجم الكرة الكويتية السابق حارس مرمى الأزرق عبد الرضا عباس، الحكومة المحلية في البصرة بضرورة إجراء تحسينات خدمية على منفذ سفوان الحدودي المحاذي للكويت سيما وأن الفيحاء مقبلة على استضافة كأس الخليج مطلع العام المقبل.

وقال عباس لـ(بغداد اليوم) إن "منفذ سفوان يحتاج لتطوير مبناه وايضا تسهيل إجراءات الدخول"، مبينا ان "اليوم وصلت لوحدي وواجهت اجراءات روتينية طويلة لغرض دخولي للبصرة"، متسائلا: "فكيف اذا أتى آلاف المشجعين الكويتيين او الذين سيدخلون المحافظة عبر الكويت، كيف سيتم التعامل معهم وكم يستغرق وقت الإجراءات".

وتابع: "نحن نريد من حكومة البصرة المحلية إجراءات من خلال المحافظ اسعد العيداني كما قامت بدور كبير لجعل المدينة جاهزة لاستضافة البطولة، فعلينا أن نكون امينين ونؤكد بأن المحافظة محتاجة إلى القيام بما تحدثنا به من نقوصات ايضا لاكمال الجاهزية وعدم حدوث ثغرات او خلل حال وصول الجماهير"، معتبرا ان "السستم الاداري في منفذ سفوان كارثة".

هذا ووصل الوفد الخليجي إلى البصرة صباح اليوم استعدادا لقرعة بطولة كأس الخليج التي ستجري بحضور ادارات المنتخبات الثمانية وهم كل من العراق المستضيف والبحرين حاملة اللقب الماضي فضلا عن الكويت وقطر وعمان واليمن والسعودية والامارات.

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