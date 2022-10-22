2022/10/22 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت، احتمالية توقف رواتب الموظفين في حال عدم إقرار موازنة العام المقبل.

وقال كوجر في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "صرف الرواتب سيستمر حتى في حال عدم إقرار موازنة 2023"، معتبرا أن "ما يتردد عن عدم صرف رواتب الموظفين في حال عدم إقرار الموازنة، بعيد عن الحقيقة ومجرد ضغط سياسي".

وطمأن كوجر الموظفين العراقيين بشأن صرف الرواتب، معتبرا ان عدم صرف الرواتب وتوفير النفقات الضرورية اليومية يعني "انهيار الدولة".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد حذر في اب الماضي من أنه بانتهاء السنة المالية لا يمكن صرف مبالغ مالية لجميع مفاصل الدولة ومن بينها الرواتب.

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