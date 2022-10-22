2022/10/22 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7ZTly_pMPLc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرة مدرسة تتنمر على طالبة عراقية والسبب صادم !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مديرة مدرسة تتنمر على طالبة عراقية والسبب صادم !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).