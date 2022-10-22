بسبب وزارة النفط..خلاف حاد بين ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة

2022/10/22 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي رفيع ، اليوم السبت ، عن

وجود خلاف سياسي قد يصل إلى مستويات

حادة بين ائتلاف دولة القانون وتيار

الحكمة حول حقيبة وزارة النفط.

وقال المصدر إن “وزارة النفط تسببت

بخلق خلاف بين الاطراف السي

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