بعد “دفاع السنة”.. الداخلية تلهب صراعاً بين قوى الإطار الشيعي بين 3 مرشحين

2022/10/22 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي،

اليوم السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل

قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية في

الكابينة الوزارية الجديد برئاسة محمد

السوداني، مشيراً إلى أن المنافسة

محتدمة بين 3 مرش

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