2022/10/22 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ان

وزيرها بالوكالة امر متابعة عودة

النازحين بشكل طوعي.

وقالت الوزارة فيبيان لها حصلت وكالة

نون الخبرية عليه اليوم السبت ان عثمان

الغانمي وجه فرع الوزارة في محافظة

نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:عودة (138) نازحاً من مخيمات نينوى الى مناطق سكناهم الأصلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:عودة (138) نازحاً من مخيمات نينوى الى مناطق سكناهم الأصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).