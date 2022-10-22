مجهولون يغتالون رجل الدين

2022/10/22 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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استفاقت منطقة الكمالية شرقي بغداد على حادثة اغتيال رجل الدين "علي العذاري" على يدِ جهات مجهولة، ليطالب ذوو الضحية بضرورة فتح تحقيق والكشف عن الجناة.

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