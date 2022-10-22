ملامح الجريمة تنكشف بعد 9 أشهر.. رجل يقتل زوجته في كربلاء

2022/10/22 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد تسعة أشهر من إقدام رجل على قتل زوجته ودفنها في حديقة منزله الكائن في وسط محافظة كربلاء المقدسة، تمكنت القوات الأمنية، مؤخراً، من كشف ملامح هذه الجريمة.

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