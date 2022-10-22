"أهلا بكم في أوكرانيا".. فيديو لمروحية قتالية في "وضع خطير" على الطريق السريع

2022/10/22 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطعا مصورا مقتضبا يظهر طائرة مروحية وهي تحلق على ارتفاع منخفض جدا فوق طريق سريع مزدحم.

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