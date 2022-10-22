هيئة الاستثمار توضح حقيقة استقالة النجار

2022/10/22 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، تقديم رئيسها سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق.

وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان، إنها "تنفي الاخبار التي تداولتها عدد من المواقع الاعلامية عن تقديم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السيد سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق".

واكدت أن "النجار مستمرة في عملها ومتواجدة في العراق وان هذه الانباء عارية عن الصحة وعلى وسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية في نقلها للمعلومات وانها بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من نشر الخبر".

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