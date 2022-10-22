العراق يؤكد التزامه باتفاق أوبك بلس ويخطط لخفض استهلاك الخام المحلي 

2022/10/22 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح ممثل العراق لدى منظمة أوبك محمد سعدون محسن، أن وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" ملتزمتان بالاتفاق الأخير لأوبك بلس.

وقال محسن لوكالة أرغوس ميديا، إن العراق يخطط لخفض استهلاك الخام المحلي بدلاً من الصادرات للامتثال لحصته المنخفضة من الإنتاج؛ الأمر الذي يقطع شوطًا في الرد على "مخاوف" رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف.

جدير بالذكر أن أعضاء أوبك+ اتفقوا، في الخامس من الشهر الحالي، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في تشرين الثاني المقبل، وفق ما أفاد به بيان المجموعة.

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