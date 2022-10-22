2022/10/22 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم الاحد الموافق.



23/ 10/ 2022.

التالي

منذ 45 دقيقة

الهيئة الوطنية للاستثمار تكشف حقيقة تقديم سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق

منذ ساعتين

الدفاع المدني تجري ممارسة احترازية لمواجهة الظروف المناخية الطارئة في النجف

منذ 4 ساعات

إجراءات لتقليص الضائعات وترشيد المياه في العراق

منذ 5 ساعات

ثلاثة مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية في بغداد

منذ 5 ساعات

الإعلام والاتصالات تحذر من تبني وسائل الإعلام خطاباً متطرفاً

منذ 8 ساعات

العراق مقبل على أمطار رعدية

منذ 8 ساعات

تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية

منذ 19 ساعة

سلطة الطيران تنفي معلومات عن “تهريب” أموال هيئة الضرائب عبر مطار بغداد الدولي

منذ 20 ساعة

بالوثيقة..



القدم الممتاز 6 أشهر للضباط والمنتسبين والموظفين في وزارة الدفاع

منذ 21 ساعة

التجارة تعلن قرب وصول 5 بواخر محملة بالرز لتأمين السلة الغذائية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته لغد الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته لغد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).