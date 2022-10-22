أربع محافظات عراقية تشهد حوادث مختلفة.. وهذه التفاصيل

2022/10/22 | 17:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية وصحية، اليوم السبت، مصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير وقعا في محافظتين، فيما تم انتشال جثة شاب وانقاذ اثنين آخرين بينهما فتاة خلال محاولتهما الانتحار، في محافظتين أخريين.

وقال مصدر أمني، إن “مدنيا لقي مصرعه وأصيب 6 آخرين بجروح بليغة جراء تصادم عجلتين على طريق بعقوبة – المقدادية، شمالي شرق بعقوبة”.

وأكد المصدر أنه “نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة وجثة الضحية الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث”.

وتشهد ديالى أعلى معدل حوادث سير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة بسبب مشاكل الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة واهمال قواعد السلامة المرورية.

من جهة اخرى أعلنت دائرة صحة قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، في بيان، أن “شابّاً يبلغ من العمر 20 عاماً لقى مصرعه جراء انقلاب دراجته النارية على الطريق العام لقضاء جمجمال بعد ظهر اليوم”.

وأضاف البيان ان “سائق الدراجة توفي في الحال وقد تم نقله لمستشفى جمجمال عن طريق فرق الطوارئ”.

بدوره افاد مصدر أمني في العاصمة بغداد بـ”انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار، من دوريات نجدة اليرموك، فيما تم انتشال جثة شاب من داخل مشروع القناة من قبل زوارق النجدة النهرية”.

وفي السياق ذاته افاد مصدر أمني في محافظة نينو، بأن “الشرطة النهرية تمكنت من انقاذ فتاة من مواليد 2003 حاولت الانتحار عبر رمي نفسها من أعلى الجسر القديم، وسط مدينة الموصل”، مبينا أن “المفرزة لاحظتها ولحقت بها قبل أن تجرفها مياه النهر”.

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