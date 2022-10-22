طهران: واشنطن تستغل الاحتجاجات لتحصيل تنازلات في الملف النووي

2022/10/22 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت 10/22/2022، أن...

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